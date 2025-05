Rendez-vous aux jardins au musée Jules Verne – Musée Jules Verne Nantes, 8 juin 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-08 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit GratuitAtelier cyanotype sur réservation Jeune Public, En famille, Tout public

# Visite libre du muséeProfitez de l’événement pour faire connaissance avec l’auteur et son univers, à travers une riche collection de livres, manuscrits, illustrations, affiches, objets, maquettes… # Ouverture estivale du jardinProlongez votre visite du musée par le panorama sur la Loire et l’écrin de verdure du jardin. # Découverte commentée du jardinLaissez-vous guider à la découverte des espèces exotiques du jardin du musée.> Dimanche 8 juin à 16h15 et 16h40 (15 min.) # Promenade ludique avec Jules VerneAvec l’application Baludik, accompagnez Jules Verne dans sa redécouverte des abords du musée, et relevez ses défis !> Pour en savoir plus sur nos parcours Baludik # Mon photogramme végétal – Atelier cyanotypeDécouvrez cette technique de photographie inventée au XIXème siècle. Composez votre page d’herbier et et immortalisez son empreinte dans de jolis tons bleutés.Pensez à apporter avec vous quelques fleurs et feuilles glanés sur votre chemin jusqu’au musée !> Sur réservation uniquement (02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33)> Samedi et dimanche à 14h30 et 15h30

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr 02 40 69 72 52