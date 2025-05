Rendez-vous aux jardins au Parc du Château d’Emalleville – Émalleville, 7 juin 2025 11:00, Émalleville.

Eure

Rendez-vous aux jardins au Parc du Château d’Emalleville 17 Rue de l’Église Émalleville Eure

Début : 2025-06-07 11:00:00

fin : 2025-06-08 17:00:00

2025-06-07

2025-06-08

Découvrez ce parc de 12 hectares où se mêlent un jardin à la française, un parc à l’anglaise aux essences bicentenaires et une doublé allée circulaire de tilleuls, unique en Normandie.

Admirez le bassin orné d’une statue monumentale et de nénuphars.

Poursuivez votre visite à travers l’ancien potager et sa serre du XIXème siècle et apercevez l’ancienne maison du jardinier entièrement restaurée.

Visite libre et parking sur place.

Tarif 3.00€.

17 Rue de l’Église

Émalleville 27930 Eure Normandie +33 6 14 49 24 20

English : Rendez-vous aux jardins au Parc du Château d’Emalleville

Discover this 12-hectare park featuring a French garden, an English park with bicentenary species and a circular double avenue of lime trees, unique in Normandy.

Admire the pond with its monumental statue and water lilies.

Continue your visit through the former kitchen garden and its 19th-century greenhouse, and catch a glimpse of the fully restored gardener’s cottage.

Free admission and on-site parking.

Price: 3.00?

German :

Entdecken Sie diesen 12 Hektar großen Park, in dem sich ein französischer Garten, ein englischer Park mit zweihundertjährigen Baumarten und eine doppelte kreisförmige Lindenallee, die in der Normandie einzigartig ist, miteinander verbinden.

Bewundern Sie den Teich, der mit einer monumentalen Statue und Seerosen geschmückt ist.

Setzen Sie Ihren Rundgang durch den ehemaligen Gemüsegarten mit seinem Gewächshaus aus dem 19. Jahrhundert fort und erblicken Sie das vollständig restaurierte ehemalige Haus des Gärtners.

Freie Besichtigung und Parkplätze vor Ort.

Preis: 3.00?

Italiano :

Scoprite questo parco di 12 ettari, che combina un giardino formale, un parco all’inglese con alberi bicentenari e un doppio viale circolare di tigli, unico nel suo genere in Normandia.

Ammirate lo stagno ornato da una statua monumentale e da ninfee.

Proseguite la visita attraverso l’antico orto e la sua serra del XIX secolo, e ammirate la vecchia casa del giardiniere, completamente restaurata.

Ingresso gratuito e parcheggio in loco.

Ingresso: 3,00 €.

Espanol :

Descubra este parque de 12 hectáreas que combina un jardín formal, un parque inglés con árboles bicentenarios y una doble avenida circular de tilos, única en Normandía.

Admire el estanque adornado con una estatua monumental y nenúfares.

Continúe su visita por el antiguo huerto y su invernadero del siglo XIX, y vea la antigua casa del jardinero, completamente restaurada.

Entrada y aparcamiento gratuitos.

Entrada: 3,00 euros.

