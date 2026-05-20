Boule-d’Amont

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS AU PRIEURE DE SERRABONA

RD 84 Boule-d’Amont Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, le Prieuré de Serrabona ouvre ses portes les 5 et 6 juin pour un week-end placé sous le signe de la nature, de la poésie et des savoir-faire.

Programme

Vendredi 5 juin

10h30 15h visite commentée de…

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RD 84 Boule-d’Amont 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 53 04 prieuredeserrabona@cd66.fr

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English :

For the Rendez-vous aux Jardins, the Prieuré de Serrabona opens its doors on June 5 and 6 for a weekend dedicated to nature, poetry and know-how.

Program

Friday June 5

10h30 ? 3pm: guided tour of…

L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS AU PRIEURE DE SERRABONA Boule-d’Amont a été mis à jour le 2026-05-20 par OTI ROUSSILLON CONFLENT