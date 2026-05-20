RENDEZ-VOUS AUX JARDINS AU PRIEURE DE SERRABONA Boule-d’Amont
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS AU PRIEURE DE SERRABONA Boule-d’Amont vendredi 5 juin 2026.
Boule-d’Amont
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS AU PRIEURE DE SERRABONA
RD 84 Boule-d’Amont Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05
À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, le Prieuré de Serrabona ouvre ses portes les 5 et 6 juin pour un week-end placé sous le signe de la nature, de la poésie et des savoir-faire.
Programme
Vendredi 5 juin
10h30 15h visite commentée de…
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RD 84 Boule-d’Amont 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 53 04 prieuredeserrabona@cd66.fr
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English :
For the Rendez-vous aux Jardins, the Prieuré de Serrabona opens its doors on June 5 and 6 for a weekend dedicated to nature, poetry and know-how.
Program
Friday June 5
10h30 ? 3pm: guided tour of…
L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS AU PRIEURE DE SERRABONA Boule-d’Amont a été mis à jour le 2026-05-20 par OTI ROUSSILLON CONFLENT