« Rendez-vous aux jardins » avec l’accompagnent du ministère de la Culture – Abbaye de Longues Longues-sur-Mer, 6 juin 2025 12:00, Longues-sur-Mer.

Calvados

« Rendez-vous aux jardins » avec l’accompagnent du ministère de la Culture Abbaye de Longues 17 rue de l’Abbaye, 14400 Longues-sur-Mer Calvados

Début : 2025-06-06 12:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-06

2025-06-07

2025-06-08

L’Abbaye de Longues ouvre ses portes à des visites libres le 6 et 7 juin 2025 et exceptionnellement le dimanche 8 juin 2025 dans le cadre de l’événement « Rendez-vous aux jardins ».

Abbaye de Longues 17 rue de l’Abbaye, 14400

Longues-sur-Mer 14400 Calvados Normandie +33 2 31 21 78 41 abbayedelongues14@gmail.com

English : « Rendez-vous aux jardins » avec l’accompagnent du ministère de la Culture

Longues Abbey will be open to the public on June 6 and 7, 2025, and exceptionally on Sunday June 8, 2025, as part of the « Rendez-vous aux jardins » event.

German : « Rendez-vous aux jardins » avec l’accompagnent du ministère de la Culture

Die Abtei von Longues öffnet ihre Tore für freie Besichtigungen am 6. und 7. Juni 2025 und ausnahmsweise am Sonntag, den 8. Juni 2025 im Rahmen der Veranstaltung « Rendez-vous aux jardins » (Rendez-vous in den Gärten).

Italiano :

L’Abbazia di Longues è aperta al pubblico il 6 e 7 giugno 2025 e, eccezionalmente, domenica 8 giugno 2025 nell’ambito della manifestazione « Rendez-vous aux jardins ».

Espanol :

La abadía de Longues está abierta al público los días 6 y 7 de junio de 2025 y, excepcionalmente, el domingo 8 de junio de 2025 en el marco de la manifestación « Rendez-vous aux jardins ».

