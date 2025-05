Rendez-vous aux jardins avec l’association Entre Cours et Jardins – Esplanade du Bicentenaire et Potagenêt Le Mans, 7 juin 2025 10:00, Le Mans.

Sarthe

Rendez-vous aux jardins avec l’association Entre Cours et Jardins Esplanade du Bicentenaire et Potagenêt Cité Plantagenêt Le Mans Sarthe

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-07

Jardins de Pierres Pierres de jardins

L’association vous propose

* Esplanade du Bicentenaire, 22 rue de la Verrerie

– Visite du Jardin des Simples, un jardin d’inspiration médiévale situé sur une

enceinte romaine de la toute fin du IIIe siècle. Explications par des membres

de l’association

– Rencontre avec la sculptrice Élise Foucault d’Elfe Création, qui taillera le logo

de l’association EC&J dans une pierre calcaire pendant le week-end. Vous

pourrez participer et échanger avec elle

– Rencontre avec Isabelle Blandin, artiste-peintre du Mans qui proposera ses

étiquettes peintes sur des ardoises et ses décors de jardin en pierre

– Lectures par Lire et Faire Lire pour enchanter vos enfants avec des histoires

qui sèment de petites graines et stimulent l’imaginaire (samedi 7 juin)

– Concours de dessin Mon beau jardin pour les enfants de tous âges, avec le

soutien du Crédit Mutuel. Petit cadeau à chaque participant. Remise des prix

aux trois gagnants du concours à 17h00 (dimanche 8 juin)

– Boissons et pâtisseries proposées par les membres de l’association

* Au croisement des rues du Bouquet et Saint-Pavin de la Cité

– Visite du Potagenêt, jardin partagé. Les familles qui s’occupent de ce lieu

insolite seront ravies de vous présenter leur travail et leurs projets d’avenir .

Esplanade du Bicentenaire et Potagenêt Cité Plantagenêt

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30 entrecoursetjardins@gmail.com

English :

Jardins de Pierres Garden stones

German :

Gärten aus Steinen Steine aus Gärten

Italiano :

Jardins de Pierres Pietre da giardino

Espanol :

Jardins de Pierres Piedras de jardín

L’événement Rendez-vous aux jardins avec l’association Entre Cours et Jardins Le Mans a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Le Mans