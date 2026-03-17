Rendez-vous aux jardins

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous aux jardins sur le thème les cinq sens au jardin Visite guidée insolite.

Durant ce week-end qui vous fera découvrir les jardins et les parcs remarquables du patrimoine français, nous vous proposons différentes animations, en plus des visites guidées du château Partez à la découverte du parc paysager des frères Bülhers en compagnie d’un guide costumé, animée de saynètes et balades en costume d’époque présentée par la compagnie du Rideau Rouge , suivie d’une dégustation de produits locaux. 12 .

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06

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English :

Rendez-vous in the gardens on the theme of the five senses in the garden : unusual guided tour.

L’événement Rendez-vous aux jardins Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne