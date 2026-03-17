Rendez-vous aux jardins Azay-le-Ferron
Rendez-vous aux jardins Azay-le-Ferron samedi 6 juin 2026.
Rendez-vous aux jardins
31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Rendez-vous aux jardins sur le thème les cinq sens au jardin Visite guidée insolite.
Durant ce week-end qui vous fera découvrir les jardins et les parcs remarquables du patrimoine français, nous vous proposons différentes animations, en plus des visites guidées du château Partez à la découverte du parc paysager des frères Bülhers en compagnie d’un guide costumé, animée de saynètes et balades en costume d’époque présentée par la compagnie du Rideau Rouge , suivie d’une dégustation de produits locaux. 12 .
31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06
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English :
Rendez-vous in the gardens on the theme of the five senses in the garden : unusual guided tour.
L’événement Rendez-vous aux jardins Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne