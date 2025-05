Rendez-vous aux jardins – Palmeraie du Sarthou Bétous, 7 juin 2025 10:00, Bétous.

Exposition de Wolfgang Holz et son œuvre de sculptures de pierre

Les sculptures de pierre de Wolfgang Holz subliment le jardin.

Jardin exotique privé de 2,5 ha, forêt de 5 ha et parc environnemental de 8 ha, labellisés Qualité tourisme Occitanie Sud de France depuis 2019. Invitation à un voyage initiatique où se mêlent art et nature, dépaysement et aventure. Collections de plantes exotiques expositions de sculptures d’artistes contemporains, d’art africain et une authentique ferme gasconne et sa basse-cour. Bassins à nénuphars et lotus, verger conservatoire de variétés anciennes, prairie naturelle, mare et ses habitants, sentier longeant un ruisseau. Labyrinthe sous la canopée de la palmeraie, bambouseraie,espace japonisant, bananeraie et sa jungle, jardin mosaïque Le tableau des cinq couleurs sur 1,35 ha planté de lagerstroemias en damier (inspiration à la Mondrian). Ancienne gabarre de Garonne restaurée, installée en coupole et ses hamacs. Bibliothèques. Nouvel espace Forêt gasconne et sa faune sauvage. Fontaines en marbre, en pierre de taille et de style zen Bouddha avec jets d’eau. Étangs protégés avec tortues cistudes d’Europe en liberté. Carrière de sable fauve où sont exposés des fossiles marins de l’époque du Miocène, entourée d’un jardin méditerranéen. Fôret armagnacaise et son sentier pédagogique. Tonnelles de glycines rosiers passiflore et kiwis. Aire de pique-nique, buvette.

Palmeraie du Sarthou BETOUS

Bétous 32110 Gers Occitanie +33 5 62 09 01 17 jardin@palmeraiesarthou.com

English :

Exhibition of Wolfgang Holz and his stone sculptures

Wolfgang Holz’s stone sculptures enhance the garden.

2.5-hectare private exotic garden, 5-hectare forest and 8-hectare environmental park, awarded the Qualité tourisme Occitanie Sud de France label in 2019. An invitation to an initiatory journey where art and nature, change of scenery and adventure, come together. Exhibitions of exotic plants, sculptures by contemporary artists, African art and an authentic Gascon farm and barnyard. Water lily and lotus ponds, conservatory orchard of old varieties, natural meadow, pond and its inhabitants, streamside path. Labyrinth under the canopy of the palm grove, bamboo grove, Japanese space, banana plantation and its jungle, mosaic garden « The painting of five colors » on 1.35 ha planted with checkerboard lagerstroemias (Mondrian inspiration). Restored former Garonne gabarre, installed as a cupola with hammocks. Library facilities. New « Gascon Forest » wildlife area. Marble, stone and Zen-style Buddha fountains with water jets. Protected ponds with free-roaming European cistude turtles. Fawn sand quarry with Miocene marine fossils, surrounded by a Mediterranean garden. Armagnac forest and its educational trail. Wisteria, passionflower and kiwi arbors. Picnic area, refreshment bar.

German :

Ausstellung von Wolfgang Holz und seinem Werk aus Steinskulpturen

Die Steinskulpturen von Wolfgang Holz sublimieren den Garten.

Exotischer Privatgarten von 2,5 ha, Wald von 5 ha und Umweltpark von 8 ha, seit 2019 mit dem Label Qualité tourisme Occitanie Sud de France ausgezeichnet. Einladung zu einer Initiationsreise, auf der sich Kunst und Natur, Abwechslung und Abenteuer vermischen. Sammlungen exotischer Pflanzen Ausstellungen von Skulpturen zeitgenössischer Künstler, afrikanische Kunst und ein authentischer Bauernhof aus der Gascogne mit seinem Hühnerhof. Seerosen- und Lotusteiche, ein Obstgarten mit alten Sorten, eine Naturwiese, ein Teich und seine Bewohner, ein Pfad entlang eines Bachs. Labyrinth unter dem Blätterdach des Palmenhains, Bambushain, japanischer Raum, Bananenplantage und ihr Dschungel, Mosaikgarten « Das Bild der fünf Farben » auf 1,35 ha mit schachbrettartig angelegten Lagerstroemien (Inspiration à la Mondrian). Alte restaurierte Gabarre de Garonne, die als Kuppel installiert wurde, und ihre Hängematten. Bibliotheken. Neuer Bereich « Gascogner Wald » und seine wilde Fauna. Brunnen aus Marmor, Quaderstein und im Zen-Buddha-Stil mit Wasserfontänen. Geschützte Teiche mit frei lebenden europäischen Sumpfschildkröten. Steinbruch mit fauvem Sand, in dem Meeresfossilien aus dem Miozän ausgestellt sind, umgeben von einem mediterranen Garten. Armagnac-Wald mit einem Lehrpfad. Lauben mit Glyzinien, Rosen, Passionsblumen und Kiwis. Picknickplatz, Getränkestand.

Italiano :

Mostra di Wolfgang Holz e delle sue sculture in pietra

Le sculture in pietra di Wolfgang Holz arricchiscono il giardino.

Un giardino esotico privato di 2,5 ettari, una foresta di 5 ettari e un parco ambientale di 8 ettari, premiato con il marchio Qualité tourisme Occitanie Sud de France nel 2019. Un invito a intraprendere un viaggio iniziatico dove arte e natura, cambio di scenario e avventura si fondono. Collezioni di piante esotiche, mostre di sculture di artisti contemporanei, arte africana e un’autentica fattoria guascone con la sua aia. Stagni di ninfee e di loto, frutteto conservatore di varietà antiche, prato naturale, stagno e i suoi abitanti, sentiero lungo un ruscello. Labirinto sotto la chioma del palmeto, boschetto di bambù, spazio giapponese, piantagione di banane e la sua giungla, giardino a mosaico « Il quadro dei cinque colori » su 1,35 ettari piantato con lagerstroemie a scacchiera (ispirazione Mondrian). Ex chiatta della Garonna restaurata, installata come cupola con le sue amache. Una biblioteca. Nuova area « Foresta guascone » e fauna selvatica. Fontane di marmo, pietra e Buddha in stile Zen con getti d’acqua. Stagni protetti con tartarughe cistude europee in libertà. Cava di sabbia fulva con fossili marini del Miocene, circondata da un giardino mediterraneo. Foresta di Armagnac e percorso didattico. Pergolati di glicine, passiflora e kiwi. Area pic-nic, bar per il ristoro.

Espanol :

Exposición de Wolfgang Holz y sus esculturas de piedra

Las esculturas de piedra de Wolfgang Holz realzan el jardín.

Un jardín exótico privado de 2,5 hectáreas, un bosque de 5 hectáreas y un parque medioambiental de 8 hectáreas, galardonado con la etiqueta Qualité tourisme Occitanie Sud de France en 2019. Una invitación a embarcarse en un viaje iniciático donde se unen arte y naturaleza, cambio de aires y aventura. Colecciones de plantas exóticas, exposiciones de esculturas de artistas contemporáneos, arte africano y una auténtica granja gascona y su corral. Estanques de nenúfares y lotos, huerto conservatorio de variedades antiguas, pradera natural, estanque y sus habitantes, sendero a lo largo de un arroyo. Laberinto bajo el dosel del palmeral, bosquecillo de bambú, espacio japonés, plantación de plátanos y su selva, jardín de mosaicos « El cuadro de los cinco colores » en 1,35 ha plantado con lagerstroemias a cuadros (inspiración Mondrian). Antigua gabarra del Garona restaurada, instalada como cúpula con sus hamacas. Una biblioteca. Nuevo espacio « Bosque gascón » y su fauna. Fuentes de mármol, piedra y Buda de estilo zen con chorros de agua. Estanques protegidos con tortugas cistudeas europeas en libertad. Cantera de arena leonada con fósiles marinos del Mioceno, rodeada de un jardín mediterráneo. Bosque de Armagnac y su sendero didáctico. Pérgolas de glicinas, pasiflora y kiwi. Zona de picnic, bar.

