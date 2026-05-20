Bouges-le-Château

Rendez-vous aux jardins

15 Rue du Château Bouges-le-Château Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous aux jardins au Château de Bouges.

Rendez-vous aux jardins Château de Bouges

À l’occasion de l’événement national Rendez-vous aux jardins, le Château de Bouges vous invite à profiter d’un week-end dédié à la découverte de son exceptionnel parc et de ses jardins les 6 et 7 juin.

Venez flâner librement au cœur d’un domaine d’exception, entre jardin à la française, jardin bouquetier et vaste parc paysager, et laissez-vous surprendre par la richesse des paysages et des perspectives qui entourent le château. Ce moment privilégié est l’occasion idéale pour explorer un site remarquable où nature et patrimoine se rencontrent harmonieusement. .

15 Rue du Château Bouges-le-Château 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 88 26

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English :

Rendez-vous in the gardens at Château de Bouges.

L’événement Rendez-vous aux jardins Bouges-le-Château a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Levroux