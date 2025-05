Rendez-vous aux jardins – Fondation Camargo Cassis, 7 juin 2025 07:00, Cassis.

Bouches-du-Rhône

Rendez-vous aux jardins Samedi 7 juin 2025. Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Le samedi 7 juin, la Fondation Camargo vous invite à découvrir ses jardins de façon exclusive lors de trois temps forts guidés et ludiques, pour adultes et enfants à partir de 8 ans.

Inscription obligatoire. Nombre de places limitées.

La Fondation Camargo vous propose un programme exclusif pour découvrir son patrimoine naturel et bâti



10h30 12h00 Visite Une déambulation botanique et écologique, en compagnie du Responsable des patrimoines matériels et naturels de la Fondation Camargo, pour explorer l’évolution d’un jardin d’expérimentation et de résilience



15h30 17h00 Visite De pierre en pierre… une visite thématique à la découverte de la richesse des patrimoines naturels nichés dans les belvédères de la Fondation Camargo, au croisement de la biodiversité, de la recherche et de la création.



15h30 16h30 Atelier pour enfant Un rallye-photo pour explorer ensemble les jardins de la Fondation Camargo, apprendre à reconnaître les plantes et découvrir la biodiversité, accompagné par une médiatrice de la Fondation (8 11 ans).





Attention, les départs des visites et l’atelier se font dans deux espaces différents de la Fondation Camargo



les visites démarrent au 1, avenue Maurice Jermini, Cassis,

l’Atelier aura lieu au 15 avenue de l’amiral Ganteaume, Cassis.





Cet évènement bénéficie du soutien en mécénat de la société B contact. .

Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 11 57 contact@camargofoundation.org

English :

On Saturday 7 June, the Camargo Foundation invites you to discover its gardens in an exclusive way, with three fun-filled guided tours for adults and children aged 8 and over.

Registration required. Places are limited.

German :

Am Samstag, den 7. Juni, lädt die Camargo Foundation Sie ein, ihre Gärten auf exklusive Weise zu entdecken, und zwar im Rahmen von drei geführten und spielerischen Höhepunkten für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Sabato 7 giugno, la Fondazione Camargo vi invita a scoprire i suoi giardini in modo esclusivo, con tre divertenti visite guidate per adulti e bambini a partire dagli 8 anni.

È richiesta la registrazione. I posti sono limitati.

Espanol :

El sábado 7 de junio, la Fundación Camargo le invita a descubrir sus jardines de forma exclusiva, con tres divertidas visitas guiadas para adultos y niños a partir de 8 años.

Inscripción obligatoria. Plazas limitadas.

