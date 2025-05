RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – Cazères, 6 juin 2025 07:00, Cazères.

Haute-Garonne

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR DE GARONNE Cazères Haute-Garonne

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

2025-06-06

Rendez-vous aux jardins en Pays Sud Toulousain.

Rendez-vous aux jardins 2025

Les 6, 7 et 8 juin

Thème national Jardins de pierres, Pierres de jardins

Comme chaque année, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain — Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre — s’associent pour vous proposer un programme d’animations riche et varié, à deux pas de Toulouse, dans le cadre des Rendez-vous aux jardins !

Pour mieux vous repérer, 4 grandes thématiques sont proposées sur les 3 territoires il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies !

Une belle occasion de (re)découvrir nos espaces verts, entre patrimoine, nature et création. .

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR DE GARONNE

Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie

English :

Rendez-vous in the gardens of the Pays Sud Toulousain.

German :

Rendez-vous aux jardins en Pays Sud Toulousain.

Italiano :

Appuntamento in giardino nel sud di Tolosa.

Espanol :

Cita en el jardín al sur de Toulouse.

L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Cazères a été mis à jour le 2025-05-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE