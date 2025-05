Rendez-vous aux Jardins Château de Dampierre – Dampierre-sur-Boutonne, 7 juin 2025 10:30, Dampierre-sur-Boutonne.

Charente-Maritime

Rendez-vous aux Jardins Château de Dampierre 10 Place du Château Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : 5 EUR

Tarif réduit

Date et horaire :

Début : 2025-06-07 10:30:00

fin : 2025-06-08 18:30:00



2025-06-07

Le parc et le jardin du château de Dampierre se déploient sur un ensemble de cinq îles encerclées par la rivière Boutonne.

10 Place du Château

Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 02 24 contact@chateaudampierre.fr

English :

The park and garden of Château de Dampierre are set on five islands surrounded by the River Boutonne.

German :

Der Park und der Garten des Schlosses Dampierre erstrecken sich über eine Gruppe von fünf Inseln, die vom Fluss Boutonne umschlossen werden.

Italiano :

Il parco e il giardino dello Château de Dampierre si trovano su cinque isole circondate dal fiume Boutonne.

Espanol :

El parque y el jardín del castillo de Dampierre están situados en cinco islas rodeadas por el río Boutonne.

