RENDEZ-VOUS AUX JARDINS CHÂTEAU DE PECH REDON Pezens
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS CHÂTEAU DE PECH REDON Pezens samedi 6 juin 2026.
Pezens
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS CHÂTEAU DE PECH REDON
Pezens Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez un parc à l’anglaise de 11 ha, inscrit au titre des Monuments historiques, comportant un magnifique cèdre du Liban labellisé Arbre remarquable de France .
Rendez-vous aux jardins est un évènement national permettant de découvrir des jardins, ouverts parfois à titre exceptionnel, et participer aux animations mises en place à cette unique occasion.
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Pezens 11170 Aude Occitanie +33 6 50 99 21 03
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English :
Discover an 11-hectare English-style park, listed as a Historic Monument, and featuring a magnificent Lebanese cedar labeled a Remarkable Tree of France .
Rendez-vous aux jardins is a national event that enables visitors to discover gardens that are sometimes open on an exceptional basis, and to take part in the activities organized for this unique occasion.
L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS CHÂTEAU DE PECH REDON Pezens a été mis à jour le 2026-05-15 par