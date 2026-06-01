Pontécoulant

Rendez-vous aux Jardins Château de Pontécoulant

Domaine de Pontécoulant Pontécoulant Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Marché du terroir, artisans et producteurs. Visites guidées du château le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h.

Marché du terroir, artisans et producteurs. Visites guidées du château le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. .

Domaine de Pontécoulant Pontécoulant 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 62 54

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English : Rendez-vous aux Jardins Château de Pontécoulant

Local market, craftsmen and producers. Guided tours of the castle on Saturday from 2pm to 6pm and on Sunday from 10am to 6pm.

L’événement Rendez-vous aux Jardins Château de Pontécoulant Pontécoulant a été mis à jour le 2026-05-29 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie