Rendez-vous aux jardins Château et jardins de Losse Château et jardins de Losse Thonac

Thonac

Rendez-vous aux jardins Château et jardins de Losse

Château et jardins de Losse Allée du Château de Losse Thonac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 11:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

11h-18h. Découvrez les secrets des jardins au cours d’une visite guidée exclusive avec la jardinière de Losse, spécialiste dans les soins naturels des plantes. 6€, 8€, 12€

Découvrez les secrets des jardins au cours d’une visite guidée exclusive avec la jardinière de Losse, spécialiste dans les soins naturels des plantes. .

Château et jardins de Losse Allée du Château de Losse Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 80 08 losse@chateaudelosse.com

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English : Rendez-vous aux jardins Château et jardins de Losse

11am-6pm. Discover the secrets of the gardens during an exclusive guided tour with gardener de Losse, a specialist in natural plant care. 6?, 8?, 12?

L’événement Rendez-vous aux jardins Château et jardins de Losse Thonac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère