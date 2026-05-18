Rendez-vous aux jardins Château et jardins de Losse Château et jardins de Losse Thonac
Rendez-vous aux jardins Château et jardins de Losse Château et jardins de Losse Thonac vendredi 5 juin 2026.
Thonac
Rendez-vous aux jardins Château et jardins de Losse
Château et jardins de Losse Allée du Château de Losse Thonac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 11:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-05
11h-18h. Découvrez les secrets des jardins au cours d’une visite guidée exclusive avec la jardinière de Losse, spécialiste dans les soins naturels des plantes. 6€, 8€, 12€
Découvrez les secrets des jardins au cours d’une visite guidée exclusive avec la jardinière de Losse, spécialiste dans les soins naturels des plantes. .
Château et jardins de Losse Allée du Château de Losse Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 80 08 losse@chateaudelosse.com
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English : Rendez-vous aux jardins Château et jardins de Losse
11am-6pm. Discover the secrets of the gardens during an exclusive guided tour with gardener de Losse, a specialist in natural plant care. 6?, 8?, 12?
L’événement Rendez-vous aux jardins Château et jardins de Losse Thonac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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