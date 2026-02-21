Conchez-de-Béarn

Rendez-vous aux jardins

Place du fronton Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, le village de Conchez-de-Béarn vous invite à pousser les grilles et découvrir des jardins privés exceptionnellement ouverts au public.

Le temps d’une journée, plusieurs habitants passionnés partageront leurs univers fleuris, potagers, jardins d’ornement et coins de nature soigneusement entretenus. Une belle occasion de rencontrer celles et ceux qui font vivre ce patrimoine végétal, d’échanger autour du jardinage, de la biodiversité et des savoir-faire locaux, dans une ambiance conviviale et authentique.

Au fil de la promenade, les visiteurs profiteront d’une parenthèse bucolique au cœur du Béarn, entre découvertes botaniques, inspirations nature et moments de partage. Une animation idéale pour les amoureux des jardins, les curieux et les familles en quête d’une sortie champêtre et ressourçante. Sur inscription. .

Place du fronton Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 48 00 19

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English : Rendez-vous aux jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-19 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran