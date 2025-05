« Rendez-vous aux Jardins » dans la métropole nantaise – Nantes et communes de la métropole Nantes, 17 mai 2025 15:28, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 –

Gratuit : oui Tout public

Cette année, le thème « Jardins de pierres, pierres de jardins » mettra à l’honneur les liens entre le minéral et le végétal, en explorant la manière dont la pierre façonne et enrichit nos espaces verts.Découvrez le programme à Nantes et dans la métropole en zoomant sur la carte !

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/