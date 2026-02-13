Rendez vous aux jardins dans L’Ouche, Jardin L’Ouche, Angeac-Champagne

Rendez vous aux jardins dans L’Ouche 5 – 7 juin Jardin L’Ouche Charente

2.50€ par adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

L’Ouche , un jardin à l’anglaise au pays du Cognac.

Jardin L’Ouche Roissac – 521 rue Fontaine François 1er, 16130 Angeac-Champagne, Charente, Nouvelle-Aquitaine Angeac-Champagne 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 65 55 39 37 //www.facebook.com/jacques.leoty.7 Le jardin de type « à l’anglaise », propose 600 variétés d’arbres et d’arbustes, ainsi que de nombreux massifs de vivaces. Au gré de la balade, dans ce jardin d’agrément un peu sauvage, iris, rosiers, sauges… apportent les notes pastels ou plus chaudes du mordoré au pourpre offrant un voyage dans l’imaginaire. Plus haut la « Dame aux roses » sculptée dans la pierre de pays, veille. Le regard du promeneur se perd à l’horizon sur l’océan du vignoble et de la campagne paisible, un moment hors du temps. Les options du jardinier sont : l’espace, les perspectives, la variété botanique, et le naturel, sans chimie. L »Ouche a fêté ses 30 ans cette année en 2025. Parking devant le jardin.

©jacques Léoty