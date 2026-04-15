Rendez-vous aux Jardins de Kerdalo, Jardin de Kerdalo, Trédarzec

Rendez-vous aux Jardins de Kerdalo Dimanche 7 juin, 14h30 Jardin de Kerdalo Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Visite libre des jardins

Jardin de Kerdalo Pors Bihan, 22220 Trédarzec, France Trédarzec 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33765160675 http://www.lesjardinsdekerdalo.com Les jardins occupent un vallon qui descend en pente douce vers la rivière du Jaudy. En 1965, Peter Wolkonsky achète l’ancien manoir, réalisant une composition architecturale de style XVIIe siècle à partir de matériaux de récupération. Le logis est précédé d’une cour en terrasse surplombant un ancien verger. Les abords du logis présentent des espaces d’inspiration méditerranéenne et italianisante. Des chemins parfois étroits ainsi que des niveaux de sol différents peuvent rendre l’accès difficile pour les personnes âgées et impossible pour les personnes à mobilité réduite. La présence de nombreux bassins et étangs demande une surveillance accrue des enfants. Les chiens sont acceptés tenus en laisse. Parking et toilettes sur le site.

Visite libre des jardins

©Guillaume Fandel