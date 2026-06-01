Rendez vous aux jardins de Kerfouler, Les Jardins de Kerfouler, Plouëc-du-Trieux

Rendez vous aux jardins de Kerfouler 5 – 7 juin Les Jardins de Kerfouler Côtes-d’Armor

Entrée : 8,50 € avec boisson offerte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre des Jardins de Kerfouler.

Un ancien corps de ferme transformé en jardins remarquables, offrant une vingtaine de thématiques paysagères différentes.

Des allées structurées du jardin à la française à l’exubérance du jardin tropical, les Jardins de Kerfouler séduisent tous les amateurs de nature, quels que soient leurs goûts.

Les Jardins de Kerfouler 7 Kerfouler, 22260 Plouëc-du-Trieux Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne 07 86 28 35 28 http://www.les-jardins-de-kerfouler.fr/les-jardins/ Les jardins de Kerfouler forment un jardin d’inspiration avec une palette de styles : moderne, artistique, classique, naturel, romantique, exubérant, sobre, ludique,

Se promener à travers une vingtaine de jardins et ambiances pour découvrir des arbres exceptionnels, des légumes oubliés, de magnifiques fleurs, des herbes agitées et des surprises amusantes tout en vert.

Visite libre des Jardins de Kerfouler.

©Erwin Straalman