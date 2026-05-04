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Rendez-vous aux jardins de la sous-préfecture Sous-préfecture Dinan

Rendez-vous aux jardins de la sous-préfecture Sous-préfecture Dinan vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Sous-préfecture

Adresse : 17 Rue Michel

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Dinan

Rendez-vous aux jardins de la sous-préfecture

Sous-préfecture 17 Rue Michel Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-05 17:00:00

Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06

Le public pourra visiter le parc en toute liberté, avec accès à la tour qui offre une superbe vue sur la vallée de la Rance.
Un accompagnement audio sera disponible par qr code.   .

Sous-préfecture 17 Rue Michel Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 42 04 52 

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins de la sous-préfecture Dinan a été mis à jour le 2026-05-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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