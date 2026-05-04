Rendez-vous aux jardins de la sous-préfecture Sous-préfecture Dinan

Dinan

Rendez-vous aux jardins de la sous-préfecture

Sous-préfecture 17 Rue Michel Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-05 17:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Le public pourra visiter le parc en toute liberté, avec accès à la tour qui offre une superbe vue sur la vallée de la Rance.

Un accompagnement audio sera disponible par qr code. .

Sous-préfecture 17 Rue Michel Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 42 04 52

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins de la sous-préfecture Dinan a été mis à jour le 2026-05-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme