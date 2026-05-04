Rendez-vous aux jardins de la sous-préfecture Sous-préfecture Dinan
Rendez-vous aux jardins de la sous-préfecture Sous-préfecture Dinan vendredi 5 juin 2026.
Dinan
Rendez-vous aux jardins de la sous-préfecture
Sous-préfecture 17 Rue Michel Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-05 17:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
Le public pourra visiter le parc en toute liberté, avec accès à la tour qui offre une superbe vue sur la vallée de la Rance.
Un accompagnement audio sera disponible par qr code. .
Sous-préfecture 17 Rue Michel Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 42 04 52
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English :
L’événement Rendez-vous aux jardins de la sous-préfecture Dinan a été mis à jour le 2026-05-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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