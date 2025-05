Rendez-vous aux jardins de Sommesnil – Chateau de Sommesnil Sommesnil, 7 juin 2025 11:00, Sommesnil.

Seine-Maritime

Rendez-vous aux jardins de Sommesnil Chateau de Sommesnil 500 Avenue du Château Sommesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-07 11:00:00

fin : 2025-06-09 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins 2025, une l’exposition se tiendra le samedi 7, le dimanche 8 et le lundi 9 juin au chateau de Sommesnil.

Cette année vous pourrez découvrir les sculptures de François-Xavier Le Barbe et les pentures de Mary Chaplin.

Pendant l’évènement, les visites de l’exposition et du jardin sont gratuites, de 11h à 18h.

Chateau de Sommesnil 500 Avenue du Château

Sommesnil 76560 Seine-Maritime Normandie elitechateau@gmail.com

English : Rendez-vous aux jardins de Sommesnil

As part of the Rendez-vous aux Jardins 2025, an exhibition will be held on Saturday June 7, Sunday June 8 and Monday June 9 at the Sommesnil chateau.

This year, you can discover sculptures by François-Xavier Le Barbe and hinges by Mary Chaplin.

During the event, visits to the exhibition and garden are free, from 11am to 6pm.

German :

Im Rahmen der Rendez-vous aux Jardins 2025 findet am Samstag, den 7., Sonntag, den 8. und Montag, den 9. Juni im Schloss Sommesnil eine Ausstellung statt.

In diesem Jahr können Sie die Skulpturen von François-Xavier Le Barbe und die Türbänder von Mary Chaplin besichtigen.

Während der Veranstaltung sind die Besuche der Ausstellung und des Gartens von 11 bis 18 Uhr kostenlos.

Italiano :

Nell’ambito del Rendez-vous aux Jardins 2025, sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 giugno si terrà una mostra al Castello di Sommesnil.

Quest’anno si potranno scoprire sculture di François-Xavier Le Barbe e cerniere di Mary Chaplin.

Durante l’evento, le visite alla mostra e al giardino sono gratuite, dalle 11.00 alle 18.00.

Espanol :

En el marco del Rendez-vous aux Jardins 2025, el sábado 7, el domingo 8 y el lunes 9 de junio tendrá lugar una exposición en el castillo de Sommesnil.

Este año, podrá descubrir esculturas de François-Xavier Le Barbe y bisagras de Mary Chaplin.

Durante el evento, las visitas a la exposición y al jardín son gratuitas, de 11.00 a 18.00 h.

L’événement Rendez-vous aux jardins de Sommesnil Sommesnil a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre