Rendez-vous aux jardins Découverte du jardin des bonbons Lieu-dit Espagnet, impasse Palome Savignac

Savignac

Rendez-vous aux jardins Découverte du jardin des bonbons

Lieu-dit Espagnet, impasse Palome Le jardin des bonbons Savignac Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:50:00

Date(s) :

2026-06-05

Découvrez un verger diversifié (grenadiers, amandiers, pêchers, oliviers…) savamment accompagné d’aromatiques et de vivaces, lové sur une pente ensoleillée à l’ouest. Conduit avec passion en agriculture biologique certifiée, il est le reflet d’un équilibre naturel où chaque fruit et chaque plante racontent une histoire de saveurs authentiques et respectueuses de l’environnement. La jardinière peut vous accueillir, sur rendez-vous uniquement, en dehors de la manifestation. Visites commentées et échanges avec la jardinière. En raison du nombre limité de places de parking, 5 visites par jour seront organisées par inscription préalable. .

Lieu-dit Espagnet, impasse Palome Le jardin des bonbons Savignac 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 39 72 cecilecarresse@gmail.com

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English : Rendez-vous aux jardins Découverte du jardin des bonbons

L’événement Rendez-vous aux jardins Découverte du jardin des bonbons Savignac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de l’Entre-deux-Mers