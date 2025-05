Rendez-vous aux Jardins Découvrez les jardins du château des Arcis, avec Catherine, la propriétaire-jardinière – Lieu-dit Les Arsis Meslay-du-Maine, 6 juin 2025 07:00, Meslay-du-Maine.

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-09

2025-06-06

Découvrez les jardins du château des Arcis, avec Catherine, la propriétaire-jardinière!

Catherine, jardinière et propriétaire, vous racontera la restitution de ces jardins

Lorsqu’elle découvre les jardins des Arcis, seule persiste leur « ossature »: les pierres …: sept ponts (dont deux sont bien cachés…), des murs de soutènements, et les petites orangerie et maison du jardinier …

A partir de là et d’autres indices a été lancée en 2010 la restitution des jardins qui étaient nés à la fin de la Renaissance, suivant la mode de l’époque, puis relativement abandonnés à partir du XIXème siècle;

Tout au long de la promenade vous sera contée l’histoire du site, l’aventure des travaux effectués (restauration des ponts et des murs de soutènement, remise en eau des canaux et de l’étang , plantations effectuées …), le bonheur (et la saine fatigue…) d’y travailler, en musique avec les oiseaux, le vent, le murmure de l’eau , en profitant de la beauté et des couleurs des fleurs et des arbres et parmi les parfums des lavandes , des roses… Mettre les mains dans la terre, toucher les plantes , arracher les mauvaises herbes font partie du travail du jardinier, et goûter aux fruits récoltés sont une de ses récompenses

Les anecdotes ne manqueront pas et rendront la promenade vivante et animée, même pour les enfants! Les visiteurs découvriront le jardin d’agrément, longeront les canaux, feront le tour de l’étang, passeront dans l’ile labyrinthe…

durée de la promenade:

une heure à une heure trente en fonction des questions posées!

Par temps sec, les poussettes et fauteuils roulants peuvent faire le circuit. Un bras chaleureux sera proposé aux personnes malvoyantes.

Le prix d’entrée au site comprend la visite, libre ou guidée du parc, les « Escape Gardens » (Robin des Bois, ou D’Artagnan), les différentes expositions: adulte: 9€, enfant de 6 à 12 ans inclus: 4 €, tarif « famille »: deux adultes et deux enfants: 20 €

Informations 06 88 68 23 21 http://chateaudesarcis.com .

Lieu-dit Les Arsis Château des Arcis

Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 68 23 21

English :

Discover the gardens of Château des Arcis with Catherine, the owner-gardener!

German :

Entdecke die Gärten des Schlosses von Les Arcis mit Catherine, der Gartenbesitzerin!

Italiano :

Scoprite i giardini dello Château des Arcis con Catherine, la proprietaria-giardiniera!

Espanol :

Descubra los jardines del Château des Arcis con Catherine, la jardinera propietaria

