Rendez-vous aux jardins Domaine du Windeck – Ottrott, 7 juin 2025 14:00, Ottrott.

Bas-Rhin

Rendez-vous aux jardins Domaine du Windeck 51 rue Principale Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Fêtons ensemble le retour de la belle saison au jardin et découvrons ce parc remarquable, plus de 125 arbres y sont recensés ! Le dimanche 08 juin, deux visites guidées vous seront proposées l’après-midi sur le thème « Jardins de pierres, Pierres de jardins ».

Le samedi 07 juin de 09h à 12h et 14h à 18h, visite libre et découverte du parc du Domaine du Windeck qui forme un ensemble varié sur une surface de 10 hectares, et comporte un site préhistorique et une ruine du XII e réaménagée. Le site se caractérise par deux grandes prairies qui s’inclinent doucement vers le centre du parc, avec une végétation exubérante.

Le dimanche 08 juin, deux visites guidées vous seront proposées l’après-midi sur le thème « Jardins de pierres, Pierres de jardins ». .

51 rue Principale

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 14 00 accueil@lewindeck-ottrott.fr

English :

Let’s celebrate the return of summer to the garden and discover this remarkable park, which boasts over 125 trees! On Sunday June 08, two guided tours will be offered in the afternoon on the theme « Gardens of stones, stones of gardens ».

German :

Feiern Sie gemeinsam die Rückkehr der schönen Jahreszeit im Garten und entdecken Sie diesen bemerkenswerten Park, in dem mehr als 125 Bäume gezählt werden! Am Sonntag, den 08. Juni, werden Ihnen am Nachmittag zwei Führungen zum Thema « Steingärten, Gartensteine » angeboten.

Italiano :

Festeggiamo il ritorno della bella stagione in giardino e scopriamo questo straordinario parco, che vanta più di 125 alberi! Domenica 08 giugno si terranno due visite guidate pomeridiane sul tema « Giardini di pietre, pietre di giardini ».

Espanol :

Celebremos el regreso de la temporada estival en el jardín y descubramos este extraordinario parque, que cuenta con más de 125 árboles El domingo 8 de junio habrá dos visitas guiadas por la tarde sobre el tema « Jardines de piedras, piedras de jardines ».

L’événement Rendez-vous aux jardins Domaine du Windeck Ottrott a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile