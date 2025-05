Rendez-vous aux Jardins du Cap Sizun Jardin des Fées – Esquibien Audierne, 7 juin 2025 10:00, Audierne.

Plongez dans le monde enchanteur du Jardin des fées, créé en 2013. Ce havre de paix de 4 000 mètres carrés invite à la découverte avec son petit jardin de rocaille, ses petits murs de pierre et ses sculptures internationales. Elles représentent différents aspects de la féminité dans des styles variés. Explorez les espaces dédiés à la biodiversité, comme notre hôtel pour insectes, et laissez-vous envoûter par la variété des plantes. Plus de 2 000 plantes et arbustes et rosiers confèrent à ce jardin une touche de magie, de couleur et de parfum. 2025.

Programme (si le temps est passable)

Samedi 7 juin

Paysage Breton, une exposition d’artistes du Cap Sizun

14h30 Visite guidée de l’art dans le jardin (durée env. 45 minutes)

15h: Visite guidee Biodiversite au jardin avec Marie Carpentier

16h Concert de jazz Constellation Vansteene

Dimanche 8 juin

Paysage Breton, une exposition d’artistes du Cap Sizun les deux jours.

11h00 Littérature au jardin. Une manifestation organisée par les Arts Singuliers. Des hommes de lettres proposent des lectures sur différents thèmes, parfois accompagnées de musique.

14h30 Visite guidée de l’art dans le jardin (durée environ 45 minutes).

16h Duo Miko, Chansons internationales

18h Pour la finale des Journées du jardin les fulminants Viscaleris Rosa, invité spécial Jean-Claude Camors

Horaires 10-12h et 14-18h .

Esquibien 13 Lieu-dit Trevenouen

Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 16 96 83 66

