Sermange

Rendez vous aux Jardins en Pays de Dole

Sermange Sermange Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, le ministère de la Culture vous donne rendez-vous dans plus de 2 800 parcs et jardins en Europe. Plusieurs professionnels partageront leur passion des jardins et leur savoir-faire notamment dans le nord Jura .

Sermange Sermange 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 48 47 40 eppingercaroline@googlemail.com

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English : Rendez vous aux Jardins en Pays de Dole

L’événement Rendez vous aux Jardins en Pays de Dole Sermange a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE