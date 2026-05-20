Rendez vous aux Jardins en Pays de Dole Sermange
Rendez vous aux Jardins en Pays de Dole Sermange samedi 6 juin 2026.
Sermange
Rendez vous aux Jardins en Pays de Dole
Sermange Sermange Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, le ministère de la Culture vous donne rendez-vous dans plus de 2 800 parcs et jardins en Europe. Plusieurs professionnels partageront leur passion des jardins et leur savoir-faire notamment dans le nord Jura .
Sermange Sermange 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 48 47 40 eppingercaroline@googlemail.com
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English : Rendez vous aux Jardins en Pays de Dole
L’événement Rendez vous aux Jardins en Pays de Dole Sermange a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE