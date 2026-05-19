Ermenonville

Rendez-vous aux jardins

Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Situé dans le sud de l’Oise, Ermenonville est un petit village pittoresque fleuri de roses, fortement marqué par son riche passé historique.

Un parcours de Jardin en jardin est proposé aux visiteurs selon un itinéraire qui leur sera remis au premier jardin Le Jardin de L’Echassière (15 Clos du Parc 60950 Ermenonville).

Certains jardins bénéficieront de visites guidées, notées sur l’itinéraire

1 Un jardin de roses et de vivaces,

2 Un Jardin d’ombre (Jardins de La Floria),

3 Un beau verger qui accueillera un exposition d’art à ciel ouvert,

4 Une belle mare (Jardin d’Olivier),

5 Un Jardin des sens (Jardin de Natalia),

6 Un jardin d’artiste (Galerie de Maryline),

7 Le Parc Jean-Jacques Rousseau (un des premiers parcs paysagers à l’anglaise du XVIIIe siècle).

Situé dans le sud de l’Oise, Ermenonville est un petit village pittoresque fleuri de roses, fortement marqué par son riche passé historique.

Un parcours de Jardin en jardin est proposé aux visiteurs selon un itinéraire qui leur sera remis au premier jardin Le Jardin de L’Echassière (15 Clos du Parc 60950 Ermenonville).

Certains jardins bénéficieront de visites guidées, notées sur l’itinéraire

1 Un jardin de roses et de vivaces,

2 Un Jardin d’ombre (Jardins de La Floria),

3 Un beau verger qui accueillera un exposition d’art à ciel ouvert,

4 Une belle mare (Jardin d’Olivier),

5 Un Jardin des sens (Jardin de Natalia),

6 Un jardin d’artiste (Galerie de Maryline),

7 Le Parc Jean-Jacques Rousseau (un des premiers parcs paysagers à l’anglaise du XVIIIe siècle). .

Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Situated in the south of the Oise department, Ermenonville is a picturesque village of roses, strongly marked by its rich historical past.

Visitors can follow an itinerary from garden to garden, which will be handed out at the first garden, Le Jardin de L’Echassière (15 Clos du Parc, 60950 Ermenonville).

Some gardens will be offered guided tours, noted on the itinerary:

1 A rose and perennial garden,

2 A shade garden (Jardins de La Floria),

3 A beautiful orchard that will host an open-air art exhibition,

4 A beautiful pond (Jardin d’Olivier),

5 A garden for the senses (Natalia’s Garden),

6 An artist’s garden (Galerie de Maryline),

7 Parc Jean-Jacques Rousseau (one of the first English landscape parks of the 18th century).

L’événement Rendez-vous aux jardins Ermenonville a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays de Valois