Rendez-vous aux jardins: Exposition « Hanami » avec l’artiste Waï Waï à l’EPSM de Bailleul – Bailleul, 6 juin 2025 09:00, Bailleul.

Nord

Rendez-vous aux jardins: Exposition « Hanami » avec l’artiste Waï Waï à l’EPSM de Bailleul 790 Route de Locre Bailleul Nord

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 09:00:00

fin : 2025-06-06 18:00:00

Date(s) :

2025-06-06

Emotions, tracés fragiles, pages éphémères, confettis de poésie et fresques transitoires par leurs dessins, des patients de l’EPSM et des élèves de l’EMAP (Écolé Municipale d’Arts Plastiques) questionnent ensemble les liens qui se tissent entre l’hôpital et la cité, à la fois voisins et lointains mais tous humains.

Le parc de l’EPSM, arboré de 35 hectares, est doté d’un chemin pédestre. Sur place, les promeneurs, joggeurs ou cyclistes peuvent découvrir plus de 2000 arbres de plus de 20 essences différentes, un jardin japonais se situant devant le bâtiment de l’administration générale et plus de 15 pavillons construits dans un style néo balnéaire. 0 .

790 Route de Locre

Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France +33 3 28 43 45 46

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rendez-vous aux jardins: Exposition « Hanami » avec l’artiste Waï Waï à l’EPSM de Bailleul Bailleul a été mis à jour le 2025-05-14 par SIM Hauts-de-France OT Coeur de Flandre