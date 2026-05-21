Les Ventes

Rendez-Vous aux Jardins Exposition Lumière Passagère, Surimpressionnisme au Jardin L’Eure Tranquille

5 Rue de la Trigale Les Ventes Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Dans le cadre de la 23ème édition des Rendez-Vous aux Jardins , le jardin L’Eure Tranquille vous convie à son exposition Lumière passagère, surimpressionnisme .

Cette exposition explore la vue de l’instant à travers la photographie de Frédéric Grimaud, la poésie de Rémy Brument-Varly et la calligraphie d’Engelmarie Sophie.

Trois voies d’un même langage pour exprimer l’insaisissable, la beauté fragile de l’instant dans un monde flottant.

Le surimpressionnisme y apparaît comme une philosophie du regard et du temps.

Ce jardin d’artiste se trouve caché dans un petit village au sud d’Évreux au cœur de la Normandie.

Créé ex nihilo sur un sol chargé d’histoire, du néolithique au débarquement allié, Engelmarie Sophie, peintre sculptrice, crée ce jardin en 2016.

Jardin authentique et inclassable autour des œuvres de l’artiste, inspirées de l’histoire en lien avec la nature et comme elle l’affirme la nature est mon maître .

Les couleurs, les formes et les aléas de la vie exigent une adaptation permanente et une humilité dans la création.

Peinture, sculpture et les travaux sur papier de riz témoignant de cette démarche. .

5 Rue de la Trigale Les Ventes 27180 Eure Normandie +33 7 72 55 82 32 polepatrimoine@evreux.fr

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English : Rendez-Vous aux Jardins Exposition Lumière Passagère, Surimpressionnisme au Jardin L’Eure Tranquille

L’événement Rendez-Vous aux Jardins Exposition Lumière Passagère, Surimpressionnisme au Jardin L’Eure Tranquille Les Ventes a été mis à jour le 2026-05-21 par Comptoir des Loisirs