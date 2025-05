Rendez-vous aux jardins – Granville, 6 juin 2025 07:00, Granville.

Manche

Rendez-vous aux jardins Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-06

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-06

Le ministère de la Culture vous donne rendez-vous dans 2 200 parcs et jardins en France et environ 600 jardins répartis dans vingt autres pays européens. A cette occasion, de nombreux professionnels jardiniers, propriétaires, paysagistes, botanistes, guides… seront mobilisés pour partager avec les visiteurs les passions des jardins et leurs savoir-faire.

Localement, dans le sud de la Manche, l’événement est animé par la Société d’Horticulture d’Avranches

A retrouver dans le programme ci-dessous les 8 jardins ouverts à l’occasion de Rendez-vous aux jardins sur la Destination Granville Terre et Mer

Le ministère de la Culture vous donne rendez-vous dans 2 200 parcs et jardins en France et environ 600 jardins répartis dans vingt autres pays européens. A cette occasion, de nombreux professionnels jardiniers, propriétaires, paysagistes, botanistes, guides… seront mobilisés pour partager avec les visiteurs les passions des jardins et leurs savoir-faire.

Localement, dans le sud de la Manche, l’événement est animé par la Société d’Horticulture d’Avranches

A retrouver dans le programme ci-dessous les 8 jardins ouverts à l’occasion de Rendez-vous aux jardins sur la Destination Granville Terre et Mer .

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 37 44 51 03

English : Rendez-vous aux jardins

The French Ministry of Culture invites you to visit 2,200 parks and gardens in France and some 600 gardens in twenty other European countries. A host of professionals, including gardeners, owners, landscape gardeners, botanists and guides, will be on hand to share their passion for gardens and their expertise with visitors.

Locally, in southern Manche, the event is organized by the Société d?Horticulture d?Avranches

See the program below for the 8 gardens open for Rendez-vous aux jardins in Destination Granville Terre et Mer

German :

Das Kulturministerium lädt Sie zu einem Besuch in 2 200 Parks und Gärten in Frankreich und etwa 600 Gärten in 20 weiteren europäischen Ländern ein. Bei dieser Gelegenheit werden zahlreiche Fachleute wie Gärtner, Eigentümer, Landschaftsgestalter, Botaniker, Fremdenführer usw. mobilisiert, um mit den Besuchern ihre Leidenschaft für Gärten und ihr Know-how zu teilen.

Im Süden des Departements Manche wird die Veranstaltung von der Société d’Horticulture d’Avranches (Gartenbauverein von Avranches) organisiert

Im folgenden Programm finden Sie die 8 Gärten, die anlässlich des Rendez-vous aux jardins in der Destination Granville Terre et Mer geöffnet sind

Italiano :

Il Ministero della Cultura invita a visitare 2.200 parchi e giardini in Francia e circa 600 giardini in altri venti Paesi europei. Una serie di professionisti, tra cui giardinieri, proprietari, paesaggisti, botanici e guide, saranno a disposizione dei visitatori per condividere la loro passione per i giardini e la loro esperienza.

A livello locale, nel sud della Manche, l’evento è organizzato dalla Société d’Horticulture d’Avranches

Il programma riportato di seguito elenca gli 8 giardini che saranno aperti durante il Rendez-vous aux jardins di Granville Terre et Mer

Espanol :

El Ministerio de Cultura le invita a visitar 2.200 parques y jardines de Francia y unos 600 jardines de otros veinte países europeos. Numerosos profesionales, entre ellos jardineros, propietarios, paisajistas, botánicos y guías, compartirán con los visitantes su pasión por los jardines y sus conocimientos.

A nivel local, en el sur de La Mancha, el evento está organizado por la Société d’Horticulture d’Avranches

En el programa que figura a continuación se enumeran los 8 jardines que estarán abiertos durante Rendez-vous aux jardins en Granville Terre et Mer

L’événement Rendez-vous aux jardins Granville a été mis à jour le 2025-05-23 par OT Granville Terre et Mer