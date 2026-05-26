Saint-Vaast-la-Hougue

Rendez-vous aux jardins Ile Tatihou – Faire de l’île sa palette

Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:15:00

fin : 2026-06-07 15:45:00

Date(s) :

2026-06-06

Anne-Emilie Philippe est artiste. Elle vous propose de partir en promenade dans les jardins de l’île Tatihou pour découvrir en couleur les richesses et particularités des plantes et autres vivants qui y cohabitent.

En complicité avec les jardinières de l’île, elle vous fera découvrir des histoires de couleurs liées aux plantes qui se trouvent dans les différents jardins. S’entremêleront anecdotes, récits historiques, scientifiques ou fictifs lors de cette déambulation qui sera émaillée de gestes artistiques. .

Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 14 29 03 30

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English : Rendez-vous aux jardins Ile Tatihou – Faire de l’île sa palette

L’événement Rendez-vous aux jardins Ile Tatihou – Faire de l’île sa palette Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-05-26 par Réseau Sites et Musées