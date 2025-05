Rendez-vous aux Jardins Jardin de Gabriel – Nantillé, 7 juin 2025 07:00, Nantillé.

Charente-Maritime

Rendez-vous aux Jardins Jardin de Gabriel Chez Audebert Nantillé Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

2025-06-07

Visite libre ou guidée du Jardin de Gabriel, permettant de découvrir ses 400 sculptures en ciment armé, la maison et l’atelier de l’artiste.

Chez Audebert

Nantillé 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 36 30 05 yann.ourry@nouvelle-aquitaine.fr

English :

During the guided tour, you can discover Gabriel Albert’s extraordinary career, learn about his manufacturing techniques and sources of inspiration, and visit his sculpted garden,

German :

Freier oder geführter Besuch des Gartens von Gabriel, bei dem man seine 400 Skulpturen aus Stahlzement, das Haus und das Atelier des Künstlers entdecken kann.

Italiano :

Partecipate a una visita guidata o autonoma del giardino di Gabriel, con 400 sculture in cemento armato, la casa e lo studio dell’artista.

Espanol :

Haga una visita guiada o autoguiada por el jardín de Gabriel, con 400 esculturas de cemento armado, la casa y el estudio del artista.

