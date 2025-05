Rendez-vous aux Jardins Jardin de l’harmonie – Pluméliau-Bieuzy, 6 juin 2025 07:00, Pluméliau-Bieuzy.

Morbihan

Rendez-vous aux Jardins Jardin de l’harmonie 72 rue du stade Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-06

Au cœur de Bieuzy-les-Eaux, émerge un jardin d’exception, fruit de l’imagination de Monsieur Le Paih. Ce lieu enchanteur conjugue avec

audace la délicatesse des fleurs à la robustesse des sculptures en granit provenant de Le Saint près du Faouët. Ce jardin, rappelant le

rêve fou du Palais Idéal du Facteur Cheval, où chaque recoin semble murmurer une légende romantique. Ce jardin, toujours en construction, est bien plus qu’un simple espace vert il est une œuvre d’art vivante, en perpétuelle évolution, qui défie les codes traditionnels. En somme, ce jardin romantique et en constante métamorphose, se présente comme un hommage vibrant à la fusion de l’art et de la nature, un espace suspendu entre rêve et réalité, où chaque pas est une découverte, chaque fleur un poème, et chaque sculpture une histoire à raconter .

9h-18h Gratuit .

72 rue du stade

Pluméliau-Bieuzy 56310 Morbihan Bretagne +33 6 98 75 95 78

