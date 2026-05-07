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Rendez-Vous aux Jardins- Jardin de Malrigou Saint-Jean-d’Estissac

Rendez-Vous aux Jardins- Jardin de Malrigou Saint-Jean-d’Estissac

Rendez-Vous aux Jardins- Jardin de Malrigou Saint-Jean-d’Estissac vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Jardin de Malrigou

Ville : 24140 Saint-Jean-d'Estissac

Département : Dordogne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Saint-Jean-d’Estissac

Rendez-Vous aux Jardins- Jardin de Malrigou

Jardin de Malrigou Saint-Jean-d’Estissac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-05

Visite du jardin de Malrigou vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h:
Exposition L’Art est dans ma nature- Les céramistes parisiens des années 50 , visite de ce jardin de décorateur, d’artiste, de collectionneur au gré des différents espaces: petit parc à la française , potager, pré-verger de pommiers anciens,
forêt de feuillus.
Découverte des sculptures, peintures et céramiques de divers artistes.
Tarif: 6€/ad, gratuit/enf-18 ans.
Tél: 06 61 65 22 37. Les Amis de Pol Chambost   .

Jardin de Malrigou Saint-Jean-d’Estissac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 65 22 37 

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English : Rendez-Vous aux Jardins- Jardin de Malrigou

L’événement Rendez-Vous aux Jardins- Jardin de Malrigou Saint-Jean-d’Estissac a été mis à jour le 2026-05-07 par Vallée de l’Isle en Périgord

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