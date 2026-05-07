Saint-Jean-d’Estissac

Rendez-Vous aux Jardins- Jardin de Malrigou

Jardin de Malrigou Saint-Jean-d’Estissac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Visite du jardin de Malrigou vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h:

Exposition L’Art est dans ma nature- Les céramistes parisiens des années 50 , visite de ce jardin de décorateur, d’artiste, de collectionneur au gré des différents espaces: petit parc à la française , potager, pré-verger de pommiers anciens,

forêt de feuillus.

Découverte des sculptures, peintures et céramiques de divers artistes.

Tarif: 6€/ad, gratuit/enf-18 ans.

Tél: 06 61 65 22 37. Les Amis de Pol Chambost .

Jardin de Malrigou Saint-Jean-d’Estissac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 65 22 37

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English : Rendez-Vous aux Jardins- Jardin de Malrigou

L’événement Rendez-Vous aux Jardins- Jardin de Malrigou Saint-Jean-d’Estissac a été mis à jour le 2026-05-07 par Vallée de l’Isle en Périgord