Rendez-vous aux Jardins Jardin de Pomone – Essouvert, 7 juin 2025 15:00, Essouvert.

Charente-Maritime

Rendez-vous aux Jardins Jardin de Pomone La Fayolle Essouvert Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 15:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-08

Le Jardin de Pomone est un lieu tout entier dédié aux fruits. La vue, le goût, l’odorat et le toucher sont mis en évidence tout le long de la visite. Fontaines, oiseaux et grenouilles complètent cette promenade originale parmi ces trésors de la Nature.

.

La Fayolle

Essouvert 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 32 38 contact@lejardindepomone.fr

English :

The Jardin de Pomone is entirely dedicated to fruit. Sight, taste, smell and touch are highlighted throughout the visit. Fountains, birds and frogs complete this original walk among these treasures of Nature.

German :

Der Jardin de Pomone ist ein Ort, der ganz dem Obst gewidmet ist. Sehen, Schmecken, Riechen und Fühlen werden während des gesamten Besuchs hervorgehoben. Brunnen, Vögel und Frösche vervollständigen diesen originellen Spaziergang durch diese Schätze der Natur.

Italiano :

Il Jardin de Pomone è interamente dedicato alla frutta. La vista, il gusto, l’olfatto e il tatto sono messi in risalto durante la visita. Fontane, uccelli e rane completano questa originale passeggiata tra questi tesori della natura.

Espanol :

El Jardín de Pomone está enteramente dedicado a la fruta. La vista, el gusto, el olfato y el tacto se ponen de relieve a lo largo de la visita. Fuentes, pájaros y ranas completan este original paseo entre estos tesoros de la Naturaleza.

