Début : 2025-06-07 07:00:00

fin : 2025-06-08 20:00:00

2025-06-07

2025-06-08

Du lever au coucher du soleil, visite libre et/ou guidée à la découverte d’un jardin en formation.

Jardin naturel d’herbes folles et de roses mêlées, conçu pour s’inscrire dans un paysage de prés, de bois et de chemins de randonnées environnants, et s’ouvrir au promeneur.

Vagabondage au gré des pas et des mots qui donnent libre cours à l’imaginaire.

Le samedi, en soirée, invitation à participer à « Granit Coeur de feu », une rencontre poétique des pierres (causeries lectures poésies) et à partager une collation comme dans une auberge espagnole. .

Saint-Merd-la-Breuille 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 58 28 67

