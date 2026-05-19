Saint-Sornin-Lavolps

Rendez-vous aux jardins Jardin du Puy du Lys

5 impasse du Puy du Lys Saint-Sornin-Lavolps Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Dominé par la forêt domaniale de Pompadour, le jardin du Puy du Lys offre au regard une pléiade de camélias, d’innombrables graminées qui se balancent au gré du vent. Le parfum des multiples variétés de rosiers et de menthes embaume les lieux de juin à octobre. Des arbres méconnus nous surprennent au détour des petits sentiers agrémentés de dizaines de vivaces. Plus loin, le bassin japonisant, avec sa collection d’érables, retient notre attention.

Déambulation libre dans le jardin ou visite commentée avec la propriétaire.

Un document est remis à l’arrivée avec le plan du jardin et le nom des plantes et des arbres. .

5 impasse du Puy du Lys Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 44 51 27

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English : Rendez-vous aux jardins Jardin du Puy du Lys

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin du Puy du Lys Saint-Sornin-Lavolps a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze