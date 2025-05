Rendez-vous aux jardins Jardin Intérieur à ciel ouvert – ATHIS DE L ORNE Athis-Val de Rouvre, 6 juin 2025 11:00, Athis-Val de Rouvre.

Orne

Rendez-vous aux jardins Jardin Intérieur à ciel ouvert ATHIS DE L ORNE 6, chemin du lavoir Athis-Val de Rouvre Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-06 11:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

2025-06-06

Le jardin participe à ces RDV tous les ans La visite sera orientée sur la thématique de cette année « Jardins de pierres pierres de jardins » .

Visites guidées à 15h le samedi et le dimanche ( 1h30)

Cette thématique résonne particulièrement dans ce jardin qualifié de minéral et d’eau. Un hommage en quelque sorte au caractère

géologique et aux rivières de la Suisse Normande dans une forme contemporaine. Le minéral a participé et orienté la construction du jardin, présent physiquement et diversement, couleurs, matières, volume, texture, avec le schiste, le granit, le sable, l’ardoise…, servant d’habillage des allées, d’appuis de terrasses, de renforts de berges ou bien encore de mise en scène et de point d’orgue à des perspectives, invitant le visiteur à projeter son propre imaginaire, entre l’ ici et l’ailleurs. Il peut être évoqué avec le béton pour architecturer les espaces ou bien dans certaines installations artistiques, au travers d’autres médiums comme le miroir, le verre, la photographie.

L’élément eau, très présent au jardin, participe à la circulation de la lumière, aux sonorités diverses des espaces, parfois conjugué directement à la pierre comme dans les fontaines, les ruisseaux.

Enfin l’association du minéral, du végétal et de l’eau donne au jardin un caractère apaisant, poétique ouvrant à d’autres imaginaires comme certains jardins d’Asie.

ATHIS DE L ORNE 6, chemin du lavoir

Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 33 65 70 38 contact@delomez.net

English : Rendez-vous aux jardins Jardin Intérieur à ciel ouvert

The garden takes part in these events every year? This year’s theme is « Gardens of stones stones of gardens ».

Guided tours at 3pm on Saturday and Sunday ( 1h30)

This theme particularly resonates in this garden, described as mineral and water. A tribute to the geological character

and rivers of the Suisse Normande region in a contemporary form. Mineral has played a part in the construction of the garden, being present in a variety of ways colors, materials, volume, texture with schist, granite, sand, slate, etc., serving to clad pathways, support terraces, reinforce riverbanks or set the scene and highlight perspectives, inviting visitors to project their own imaginations, between here and elsewhere. It can be evoked in concrete to architect spaces, or in certain artistic installations, through other media such as mirrors, glass and photography.

The element of water, very present in the garden, contributes to the circulation of light and the diverse sounds of spaces, sometimes combined directly with stone, as in fountains and streams.

Finally, the combination of mineral, plant and water elements gives the garden a soothing, poetic character, opening the way to other imaginary worlds, like certain Asian gardens.

German :

Der Garten nimmt jedes Jahr an diesen RDV teil? Der Besuch orientiert sich an dem diesjährigen Thema « Steingärten Gartensteine » .

Führungen um 15 Uhr am Samstag und Sonntag ( 1h30)

Dieses Thema schwingt in diesem Garten, der als mineralisch und wasserreich bezeichnet wird, besonders stark mit. Eine Hommage in gewisser Weise an den Charakter

geologie und den Flüssen der Normannischen Schweiz in einer zeitgenössischen Form. Das Mineral hat am Aufbau des Gartens teilgenommen und ihn geleitet. Es ist physisch und in verschiedenen Farben, Materialien, Volumen und Texturen präsent, mit Schiefer, Granit, Sand, Schiefer…, dient als Verkleidung der Wege, als Stütze für Terrassen, als Uferbefestigung oder auch als Inszenierung und Höhepunkt von Perspektiven, die den Besucher dazu einladen, seine eigene Vorstellungswelt zwischen dem Hier und dem Anderswo zu projizieren. Das Wasser kann in der Architektur von Räumen mit Beton oder in bestimmten künstlerischen Installationen mit anderen Medien wie Spiegel, Glas und Fotografie in Verbindung gebracht werden.

Das Element Wasser, das im Garten sehr präsent ist, trägt zur Zirkulation des Lichts und zu den verschiedenen Klängen der Räume bei und wird manchmal direkt mit dem Stein verbunden, wie bei Brunnen oder Bächen.

Schließlich verleiht die Verbindung von Mineralien, Pflanzen und Wasser dem Garten einen beruhigenden, poetischen Charakter, der andere Vorstellungswelten eröffnet, wie z. B. bestimmte asiatische Gärten.

Italiano :

Il giardino partecipa a questi eventi ogni anno? Il tema di quest’anno è « Giardini di pietre pietre nei giardini ».

Visite guidate alle 15.00 di sabato e domenica ( 1h30)

Questo tema risuona particolarmente bene in questo giardino, che viene descritto come un giardino minerale e acquatico. Un omaggio al carattere geologico

e ai fiumi della regione Suisse Normande in forma contemporanea. I minerali hanno avuto un ruolo nella costruzione del giardino, essendo presenti in vari modi colori, materiali, volumi, texture sotto forma di scisto, granito, sabbia, ardesia, ecc. Sono utilizzati per rivestire i sentieri, sostenere le terrazze, rinforzare gli argini, creare la scena e sottolineare le prospettive, invitando i visitatori a proiettare la propria immaginazione, tra qui e altrove. Può essere evocato attraverso l’uso del cemento per architettare gli spazi o, in certe installazioni artistiche, attraverso altri mezzi come gli specchi, il vetro e la fotografia.

L’elemento dell’acqua è molto presente nel giardino, contribuendo alla circolazione della luce e ai diversi suoni degli spazi, a volte combinato direttamente con la pietra, come nelle fontane e nei ruscelli.

Infine, la combinazione di elementi minerali, vegetali e acquatici conferisce al giardino un carattere rilassante e poetico che apre ad altri mondi immaginari, come certi giardini asiatici.

Espanol :

El jardín participa todos los años en estos eventos.. El tema de este año es « Jardines de piedras piedras en los jardines ».

Visitas guiadas a las 15h el sábado y el domingo ( 1h30)

Este tema resuena especialmente bien en este jardín, que se describe a la vez como mineral y acuático. Un homenaje al carácter geológico

y fluvial de la región de Suisse Normande de forma contemporánea. Los minerales han intervenido en la construcción del jardín, presentes de múltiples formas -colores, materiales, volúmenes, texturas- en forma de esquisto, granito, arena, pizarra, etc. Se utilizan para revestir caminos, sostener terrazas, reforzar orillas, ambientar y destacar perspectivas, invitando al visitante a proyectar su propia imaginación, entre aquí y otros lugares. Puede evocarse mediante el uso del hormigón para arquitecturar espacios o, en determinadas instalaciones artísticas, a través de otros medios como los espejos, el cristal y la fotografía.

El elemento agua está muy presente en el jardín, contribuyendo a la circulación de la luz y a los diversos sonidos de los espacios, a veces combinado directamente con la piedra, como en las fuentes y los arroyos.

Por último, la combinación de elementos minerales, vegetales y acuáticos confiere al jardín un carácter tranquilizador y poético que se abre a otros mundos imaginarios, como ciertos jardines asiáticos.

