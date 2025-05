Rendez-vous aux jardins jardin partagé – MARCIAC Marciac, 7 juin 2025 09:00, Marciac.

Début : 2025-06-07 09:00:00

fin : 2025-06-08 17:00:00

2025-06-07

Visite libre et guidé du jardin partagé Collembole.

Profitez de l’édition 2025 de Rendez-vous aux jardins pour découvrir librement le jardin. Une visite guidée est programmée le samedi 7 juin de 10h à 12h.

Jardin public et social de 1 ha au nord du chemin de ronde géré par l’association Collembole dans l’esprit de la charte du Jardin dans tous ses états . Composé de seize parcelles cultivées au naturel mares, compost, récupération des eaux de pluie, et développement de la biodiversité locale. Le jardin partagé est un jardin social, il renforce les liens sociaux et l’amélioration de nos vies à travers un jardin partagé. Nous accueillons des handicapés mentaux, il y a une parcelle pour les « resto du cœur », une parcelle de plantes médicinales et aromatiques et une pour les familles dans le besoin sans jardin. Jardin participant à l’évènement « Bienvenue dans mon jardin au naturel ». .

MARCIAC Jardin partagé Collembole

Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 74 26 11 01 jardinpartagemarciac@gmail.com

English :

Self-guided and guided tour of the Collembole shared garden.

Take advantage of the 2025 edition of Rendez-vous aux jardins to discover the garden. A guided tour is scheduled for Saturday June 7 from 10am to 12pm.

German :

Freie und geführte Besichtigung des Gemeinschaftsgartens Collembole.

Nutzen Sie die Ausgabe 2025 des Rendez-vous aux jardins, um den Garten frei zu erkunden. Eine geführte Besichtigung ist für Samstag, den 7. Juni von 10:00 bis 12:00 Uhr geplant.

Italiano :

Visita gratuita e guidata del giardino comune di Collembole.

Approfittate del 2025 Rendez-vous aux jardins per scoprire da soli il giardino. La visita guidata è prevista per sabato 7 giugno dalle 10.00 alle 12.00.

Espanol :

Visita gratuita y guiada del jardín compartido Collembole.

Aproveche la 2025 Rendez-vous aux jardins para descubrir el jardín por sí mismo. Está prevista una visita guiada el sábado 7 de junio de 10:00 a 12:00.

