Rendez-vous aux jardins Jardin philosophe – Bœrsch, 7 juin 2025 14:00, Bœrsch.

Bas-Rhin

Rendez-vous aux jardins Jardin philosophe 50 Rue Mgr Médard Barth Bœrsch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Un jardin longeant les remparts de Boersch dévoile un univers poétique entre muraille, ruisseau et clairière. Sculptures énigmatiques, musiques vagabondes, plantes vivaces et récits enchantés y invitent à une promenade hors du temps, portée par l’imaginaire des artistes.

Au pied du rempart occidental de la ville médiévale de Boersch s’étend un jardin inattendu, niché entre l’imposante muraille édifiée vers 1330 en poudingue du Mont Sainte-Odile et le murmure incessant d’un ruisseau sinueux, qui anime l’ancienne douve d’une douce clameur. En franchissant un discret pont de bois bordé de bambous, le visiteur accède à une clairière paisible où se dresse une figure féminine sculptée dans un marbre immaculé. Autour d’elle, des éléments empreints de symboles un bloc de poudingue vieux de plus de 220 millions d’années, une colonne inachevée, ou encore un motif baroque évoquant une oreille attentive aux sons qui résonnent en ce lieu.

Peut-être croiserez-vous alors Christophe Formery et Joëlle Kuhne, qui guideront les curieux à travers une promenade ponctuée d’improvisations musicales aux accents rock’n’roll, jusqu’au cœur du verger. Là, les passionnés de botanique pourront échanger avec Irène Schnabel autour de ses plantes vivaces, tandis que les promeneurs les plus imaginatifs s’arrêteront devant d’étranges sculptures, semblables à des totems surgis d’une autre époque ou d’un autre continent, enracinés ici comme par magie.

Marie Wacker, du théâtre Tohu-Bohu, prêtera sa voix aux récits que les arbres ont susurrés à son oreille, livrant ainsi aux visiteurs les secrets et légendes d’un jardin peuplé d’histoires. .

50 Rue Mgr Médard Barth

Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 80 47 ecatherine.kern@orange.fr

English :

A garden along the ramparts of Boersch reveals a poetic universe between wall, stream and clearing. Enigmatic sculptures, wandering music, perennial plants and enchanted tales invite you to take a timeless stroll, carried along by the artists? imaginations.

German :

Ein Garten entlang der Stadtmauern von Boersch enthüllt ein poetisches Universum zwischen Mauer, Bach und Lichtung. Rätselhafte Skulpturen, wandernde Musik, mehrjährige Pflanzen und zauberhafte Geschichten laden zu einem Spaziergang außerhalb der Zeit ein, der von der Fantasie der Künstler getragen wird.

Italiano :

Un giardino lungo i bastioni di Boersch rivela un universo poetico tra un muro, un ruscello e una radura. Sculture enigmatiche, musiche vaganti, piante perenni e storie incantevoli invitano a una passeggiata senza tempo, ispirata dall’immaginazione degli artisti.

Espanol :

Un jardín a lo largo de las murallas de Boersch revela un universo poético entre un muro, un arroyo y un claro. Esculturas enigmáticas, música errante, plantas perennes e historias encantadas invitan a dar un paseo atemporal, inspirado por la imaginación de los artistas.

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin philosophe Bœrsch a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile