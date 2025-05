Rendez-vous aux jardins jardin solidaire – Allée des Ormeaux Plaisance, 7 juin 2025 09:00, Plaisance.

Gers

Rendez-vous aux jardins jardin solidaire Allée des Ormeaux AEDS Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 09:00:00

fin : 2025-06-08 17:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Visite du jardin partagé de l’Ormeaux.

Parc aux aromates, parcelles de culture, four à pain, poulailler, toilettes sèches, composteurs sont autant de choses que vous pourrez découvrir lors de la visite du jardin.

À propos

L’association « Agir Ensemble pour Défier la Solitude » dispose d’un jardin partagé à Plaisance. Des aménagements et équipement qui attendent chaque jour les jardiniers(ères), bricoleurs ainsi que toutes personnes désirant visiter, partager ou jardiner ou pas… vous connaissez des amoureux du partage, de la solidarité… alors vous êtes les bienvenus. .

Allée des Ormeaux AEDS

Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 51 15 48 93 aeds@aedsgers.fr

English :

Visit the Ormeaux shared garden.

A herb garden, growing plots, bread oven, henhouse, dry toilets and composters are just some of the things you’ll discover when you visit the garden.

German :

Besuch des Gemeinschaftsgartens von L’Ormeaux.

Kräuterpark, Anbauflächen, Brotbackofen, Hühnerstall, Trockentoiletten, Komposter sind nur einige der Dinge, die Sie bei der Besichtigung des Gartens entdecken können.

Italiano :

Visitate l’orto condiviso di Ormeaux.

Un orto di erbe aromatiche, appezzamenti di coltivazione, un forno per il pane, un pollaio, servizi igienici a secco e bidoni per il compost sono solo alcune delle cose che scoprirete visitando l’orto.

Espanol :

Visita el huerto compartido de Ormeaux.

Un jardín de hierbas, parcelas de cultivo, horno de pan, gallinero, baños secos y cubos de compost son solo algunas de las cosas que descubrirás cuando visites el huerto.

