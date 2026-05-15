Uttenhoffen

Rendez-vous aux jardins Jardins de la Ferme Bleue

21 rue Principale Uttenhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-07

[RENDEZ-VOUS AUX JARDINS] Découvrez le thème les cinq sens au jardin la vue . A cette occasion la recette des entrées est reversée à l’association Jardins & Santé.

Dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins, découvrez le thème les cinq sens au jardin la vue . A cette occasion la recette des entrées est reversée à l’association Jardins & Santé. .

21 rue Principale Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 84 35 jardinsdelafermebleue@gmail.com

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English :

[RENDEZ-VOUS AUX JARDINS] Discover the theme the five senses in the garden: sight . Proceeds from admission tickets will be donated to the Jardins & Santé association.

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardins de la Ferme Bleue Uttenhoffen a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte