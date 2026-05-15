Rendez-vous aux jardins Jardins de la Ferme Bleue Uttenhoffen
Rendez-vous aux jardins Jardins de la Ferme Bleue Uttenhoffen vendredi 5 juin 2026.
Uttenhoffen
Rendez-vous aux jardins Jardins de la Ferme Bleue
21 rue Principale Uttenhoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-07
[RENDEZ-VOUS AUX JARDINS] Découvrez le thème les cinq sens au jardin la vue . A cette occasion la recette des entrées est reversée à l’association Jardins & Santé.
Dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins, découvrez le thème les cinq sens au jardin la vue . A cette occasion la recette des entrées est reversée à l’association Jardins & Santé. .
21 rue Principale Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 84 35 jardinsdelafermebleue@gmail.com
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English :
[RENDEZ-VOUS AUX JARDINS] Discover the theme the five senses in the garden: sight . Proceeds from admission tickets will be donated to the Jardins & Santé association.
L’événement Rendez-vous aux jardins Jardins de la Ferme Bleue Uttenhoffen a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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