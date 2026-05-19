Thonnance-lès-Joinville

Rendez-vous aux jardins Jardins de Mon Moulin

Jardins de mon Moulin Thonnance-lès-Joinville Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Tout public

A l’occasion de Rendez-vous aux jardins, les jardins de mon moulin ouvrent ses portes.

Aux abords d’un ancien moulin jardin à l’anglaise, jardin d’eau, jardin de fleurs blanches, jardin médiéval, jardin de rocaille, jardin de graminées, jardin d’arbres et d’arbustes…

Sans oublier, les reines des fleurs roseraie et plus de 900 pivoines en fleurs (4 Collections Nationales CCVS). Pépinière accessible. .

Jardins de mon Moulin Thonnance-lès-Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 50 74 92

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardins de Mon Moulin Thonnance-lès-Joinville a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Joinville