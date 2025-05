Rendez-vous aux jardins Jardins de pierres – Betschdorf, 7 juin 2025 13:00, Betschdorf.

[RENDEZ VOUS AUX JARDINS] Venez découvrir le havre de paix d’Elisabeth et Didier, qui accueillera pendant le week-end un sculpteur, un peintre, un écrivain-poète et un accordéoniste !

11 rue du Stade

Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 68 10 27

English :

[RENDEZ VOUS AUX JARDINS] Come and discover Elisabeth and Didier’s haven of peace, which will welcome a sculptor, a painter, a writer-poet and an accordionist over the weekend!

German :

[RENDEZ VOUS AUX JARDINS] Entdecken Sie die Oase des Friedens von Elisabeth und Didier, in der am Wochenende ein Bildhauer, ein Maler, ein Schriftsteller-Poet und ein Akkordeonist zu Gast sein werden!

Italiano :

[Venite a scoprire l’oasi di pace di Elisabeth e Didier, dove uno scultore, un pittore, uno scrittore-poeta e un fisarmonicista saranno a disposizione durante il fine settimana!

Espanol :

[RENDEZ VOUS AUX JARDINS] Venga a descubrir el remanso de paz de Elisabeth y Didier, donde un escultor, un pintor, un escritor-poeta y un acordeonista estarán presentes durante el fin de semana

