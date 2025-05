Rendez-vous aux jardins – La Ferté-Vidame, 7 juin 2025 10:00, La Ferté-Vidame.

Eure-et-Loir

Rendez-vous aux jardins La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07 12:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Découverte du parcours insectes du domaine départementale de La Ferté-Vidame. Réservation conseillée.

Découverte du parcours insectes du domaine départementale de La Ferté-Vidame. Réservation conseillée. .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr

English :

Discover the insect trail on the La Ferté-Vidame estate. Reservations recommended.

German :

Entdeckung des Insektenparcours der Domaine départementale de La Ferté-Vidame. Reservierung empfohlen.

Italiano :

Scoprite il percorso degli insetti nella tenuta La Ferté-Vidame. Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Descubra la ruta de los insectos en la finca La Ferté-Vidame. Se recomienda reservar.

L’événement Rendez-vous aux jardins La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-05-26 par OT DU PERCHE