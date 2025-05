Rendez-vous aux jardins – La Ferté-Vidame, 7 juin 2025 15:00, La Ferté-Vidame.

Eure-et-Loir

Rendez-vous aux jardins La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 15:00:00

fin : 2025-06-07 16:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Découverte du parc du Domaine départemental de La Ferté-Vidame avec Bastien COCHIN, responsable des Espaces Verts au Conseil Départemental, Frédérique jardinier en charge du Domaine départemental de La Ferté-Vidame. Visite du verger , nous aborderons la gestion différenciée du domaine, les futures plantations de tilleuls, l’éco-pâturage, la gestion des arbres sur le domaine et la présentation des espaces verts. .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr

English :

Discover the grounds of the Domaine départemental de La Ferté-Vidame. Differentiated management of the estate and visit to the orchard. Reservations recommended.

German :

Entdeckung des Parks der Domaine départemental de La Ferté-Vidame . Differenzierte Bewirtschaftung der Domäne und Besuch des Obstgartens. Reservierung empfohlen.

Italiano :

Scoprite i terreni del Domaine départemental de La Ferté-Vidame. Gestione differenziata della tenuta e visita al frutteto. Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Descubra los terrenos del Domaine départemental de La Ferté-Vidame. Gestión diferenciada de la finca y visita al huerto. Se recomienda reservar.

