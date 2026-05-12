Saint-Étienne-de-Mer-Morte

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LA MURAILLERE

Saint-Étienne-de-Mer-Morte Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Visites des jardins d’une villa Italienne, La Muraillère

Voyage en Toscane !

Les jardins de cette villa italienne se déploient dans une large et belle vallée, où rivières et étangs ont façonné un paysage enchanteur.

Dans le prolongement des jardins à la Française, vous découvrirez une composition innovante et harmonieuse.

Une large collection botanique ainsi qu’une diversité de graminées en fait sa particularité.

Du verger original, en passant par le potager au naturel, vous découvrirez une oseraie dont les bruns colorés servent à la réalisation de constructions vivantes.

Animations, Concerts, Visites du jardin, Stands d’artistes et artisans, Food-Truck, Buvette,

Visites tout le week-end

Tarif 5 € par personne, Gratuit pour les moins de 18 ans .

Saint-Étienne-de-Mer-Morte 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 17 68 77 chasseval.av@gmail.com

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English :

Visit the gardens of an Italian villa, La Muraillère

L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LA MURAILLERE Saint-Étienne-de-Mer-Morte a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Sud Retz Atlantique