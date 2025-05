RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LE CHÂTEAU DE RESSOUCHES – Ressouches Chanac, 7 juin 2025 07:00, Chanac.

Lozère

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LE CHÂTEAU DE RESSOUCHES Ressouches Château de Ressouches Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

Rendez-vous aux jardins ! Comme chaque année pour cette occasion, le château de Ressouches vous ouvre ses portes pour admirer ses remarquables extérieurs samedi et dimanche de 14h à 18h. Entrée libre.

Thème de cette année Jardins de pierres, pierres de jardins.

#RdvJardins

Ressouches Château de Ressouches

Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 29 28

English :

Rendez-vous in the gardens! Like every year for this occasion, the Château de Ressouches opens its doors for you to admire its remarkable exteriors on Saturday and Sunday from 2pm to 6pm. Free admission.

This year’s theme: Gardens of stones, stones of gardens.

#RdvJardins

German :

Treffpunkt in den Gärten! Wie jedes Jahr zu diesem Anlass öffnet das Schloss Ressouches seine Türen, um seine bemerkenswerten Außenanlagen am Samstag und Sonntag von 14:00 bis 18:00 Uhr zu bewundern. Der Eintritt ist frei.

Thema dieses Jahres: Gärten aus Steinen, Steine aus Gärten.

#RdvJardins

Italiano :

Appuntamento nei giardini! Come ogni anno per questa occasione, il Castello di Ressouches apre le sue porte per ammirare i suoi straordinari esterni sabato e domenica dalle 14.00 alle 18.00. L’ingresso è gratuito.

Tema di quest’anno: Giardini di pietre, pietre di giardini.

#RdvGiardini

Espanol :

Cita en los jardines Como cada año para esta ocasión, el Château de Ressouches le abre sus puertas para que admire sus notables exteriores el sábado y el domingo de 14:00 a 18:00 horas. La entrada es gratuita.

El tema de este año: Jardines de piedras, piedras de jardines.

#RdvJardins

