Rendez-vous aux Jardins Le Fresne Chabot – Le Frêne Chabot Nueil-les-Aubiers, 8 juin 2025 16:00, Nueil-les-Aubiers.

Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-08 16:00:00

fin : 2025-06-08 18:30:00

2025-06-08

Les jardins du Fresne Chabot s’étendent autour d’une maison et de sa chapelle. Cette demeure a son histoire depuis le XIIe siècle et le jardin ancien a une jolie vue sur le bocage. Il présente tour à tour, un parc à l’anglaise, un petit bois, des pacages à moutons et un jardin à la française. Superficie 10 hectares.

Pour fêter ses 90 printemps, la propriétaire vous propose une visite guidée du jardin, suivie de « Pinocchio », un spectacle de marionnettes (fabriquées par ses soins). .

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 61 22

