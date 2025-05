Rendez-vous aux jardins Le jardin de Michael – Lapoutroie, 7 juin 2025 10:00, Lapoutroie.

Haut-Rhin

Rendez-vous aux jardins Le jardin de Michael 9 rue de la scierie Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 13:00:00

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-08

Un jardinier passionné vous ouvre les portes de son magnifique jardin potager mais aussi d’agrément, venez à sa rencontre.

Ce jardin est le fruit du travail d’un passionné qui a investi un espace délaissé pour en faire tout autant un jardin d’agrément mais aussi un potager.

Plusieurs terrasses en contrebas de la route départementale s’organisent tantôt avec une serre, tantôt avec des carrés de légumes, parsemé de bancs pour le repos du jardinier…. et des visiteurs. 0 .

9 rue de la scierie

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 50 10 mairie@lapoutroie.fr

English :

A passionate gardener opens the doors to his magnificent vegetable and ornamental garden. Come and meet him.

German :

Ein leidenschaftlicher Gärtner öffnet Ihnen die Türen zu seinem wunderschönen Gemüse-, aber auch Ziergarten. Kommen Sie und lernen Sie ihn kennen.

Italiano :

Un appassionato giardiniere vi apre le porte del suo magnifico orto e giardino ornamentale: venite a conoscerlo.

Espanol :

Un jardinero apasionado le abre las puertas de su magnífico huerto y jardín ornamental. Venga a conocerlo.

L’événement Rendez-vous aux jardins Le jardin de Michael Lapoutroie a été mis à jour le 2025-05-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg